Pedido de cassação de Moro terá novo relator em julho

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná está prestes a passar a relatoria dos processos que buscam a cassação do mandato do senador Sergio Moro (União-PR) para um novo desembargador. A transição ocorrerá em julho deste ano.

Embora tenha sido responsável por unir os casos e permitir a produção de provas na semana passada, o mandato do atual desembargador substituto, Mario Jorge, será encerrado em 4 de julho. No entanto, a definição sobre quem assumirá os processos contra o senador só será anunciada daqui a duas semanas.

Para ocupar a vaga deixada por Helton Jorge, o Tribunal de Justiça do Paraná, responsável pela indicação, elegeu Luciano Carrasco Falavinha como desembargador. Ele assumirá a função de substituto, juntamente com D’Artagnan Serpa Sá, cujo mandato vai até dezembro.

Serpa Sá já ocupa o cargo e se tornará o principal substituto, enquanto Falavinha, como segundo na hierarquia, assumirá especificamente a posição deixada por Helton Jorge.

De acordo com o TRE, a definição sobre o novo relator será feita a partir de 5 de julho, através de um sorteio entre os dois magistrados, realizado por meio do sistema de distribuição.

O novo responsável pelos casos será responsável por conduzir as audiências com testemunhas e analisar as provas apresentadas pelo União Brasil e pelo Podemos, partido atual e ex-partido de Moro, respectivamente. Além disso, poderá determinar outras diligências, caso seja necessário.

