Thiago Brennand enfrenta 1º julgamento nesta terça-feira em SP

Começa nesta terça-feira (30/5), em Porto Feliz, interior de São Paulo, o primeiro julgamento do empresário Thiago Brennand, de 43 anos, no qual ele responde pelo estupro de uma norte-americana que mora no Brasil.

Brennand foi preso há pouco mais de um mês nos Emirados Árabes, onde estava foragido, e trazido para o Brasil no dia 29 de abril. Além de estupro, ele responde pelos crimes de tortura, ameaça e cárcere privado, cometidos contra outras vítimas.

A audiência de instrução desta terça-feira (30/5) vai começar às 14h, na 2ª Vara de Porto Feliz, no formato virtual. Brennand, que está preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, vai participar por meio de videoconferência.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), serão ouvidas a vítima e oito testemunhas de defesa. Em seguida, será realizado o interrogatório do réu. Como o processo tramita em segredo de Justiça, os depoimentos não poderão ser acompanhados on-line.

De acordo com o TJSP, se não forem realizadas todas as oitivas nesta terça (30/5), o juiz vai remarcar a audiência até que essa fase seja finalizada. Em seguida, o julgamento entrará na etapa dos debates (em que defesa e acusação fazem as alegações finais) e, por fim, na fase da sentença.

A vítima norte-americana denunciou Brennand ao Ministério Público no ano passado. Ela contou à Justiça que teve um breve relacionamento com o empresário, aparentemente normal no início. Depois de algum tempo, ele teria passado a agir de forma violenta e a obrigava a ter relações sexuais contra sua vontade, segundo seu relato.

