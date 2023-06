Veja vídeo: Bolsonaro diz que “indicativos não são bons” para julgamento no TSE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mostrou-se pessimista em relação à votação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode deixá-lo inelegível por oito anos. A votação ocorrerá nesta quinta-feira (22/6).

“Nós temos esse problema agora. Até mesmo uma condenação de inelegibilidade, porque me reuni com embaixadores antes do período eleitoral. Vamos enfrentar isso no dia 22 agora. Já sabemos que os indicativos não são bons, mas eu estou tranquilo”, disse. A fala ocorreu durante evento de filiação ao PL, em Jundiaí (SP), no fim de semana.

O ex-mandatário é investigado pelos ataques que fez ao sistema eleitoral brasileiro durante reunião com embaixadores, em julho de 2022.

“Não vamos nos apavorar com o resultado que vier. Obviamente, a gente não quer perder os direitos políticos. A gente quer continuar vivo contribuindo com o país”, afirmou.

No total, cinco dos sete ministros que votarão foram indicados pelo adversário político de Bolsonaro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os outros dois são Alexandre de Moraes, indicado por Michel Temer; e Nunes Marques, indicado pelo próprio Bolsonaro à Corte.

*Com informação Métropoles