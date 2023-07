A família do produtor de Marília Mendonça, Henrique Bahia, que morreu no acidente aéreo com a cantora em novembro de 2021, estão em uma batalha judicial contra a família da cantora. A família luta por um reconhecimento de vínculo empregatício do produtor com a artista.

O pai de Henrique, George Freitas, compartilhou um Storie com uma foto do filho que pedia para que a justiça fosse feita. Na publicação, ele desabafou sobre a situação e destacou que Henrique vivia 24 horas pelo trabalho.

“Que a Justiça seja feita e que reconheçam o seu vínculo empregatício, em nome do seu legado, do seu profissionalismo e de tudo o que você representou para os que trabalharam e conviveram com você! Você não só trabalhava por um escritório/artista, você vivia 24 horas em função do seu trabalho, você deu seu sangue em tudo o que fez. Essa luta será até o fim de todos os seus familiares e amigos, meu gordo!”, escreveu o pai de Henrique.

Em nota enviada para a Coluna Léo Dias, a família da cantora confirmou a ação trabalhista, a última audiência ocorreu no dia 7 deste mês:

“É verdadeira a informação que existe uma ação trabalhista em curso perante a Justiça do Trabalho proposta pelo filho do Henrique Bahia, representado pela sua mãe. Esclarecemos que a audiência realizada no último dia 07/07/2023 tinha como única finalidade definir se o processo deve tramitar junto a Vara do Trabalho de Divinópolis-MG ou se perante uma das Varas do Trabalho de Goiânia-Goiás. Contudo, não podemos fornecer maiores detalhes sobre o processo, uma vez que ele tramita em segredo de Justiça”, dizia a nota enviada.

“De todo modo, a Sentimento Louco Produções Artísticas, bem como o Espólio da Marilia Mendonça, por meio do seu corpo jurídico, desde o princípio buscou o diálogo e a resolução do caso pela via conciliatória”, encerrou o texto.

