Veja vídeo: Namorado de Flordelis chora após condenação de ex-deputada a 50 anos de prisão

O produtor artístico Allan Soares, namorado de Flordelis, desabou chorar após a ex-deputada ser condenada a mais de 50 anos de prisão pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo.

Allan e Flordelis estão juntos desde agosto do ano passado, pouco tempo antes da ex-deputada ser presa.

Namorado de Flordelis chora no tribunal após a leitura da sentença que condenou a ex-deputada

Em maio deste ano, um aparelho celular foi flagrado na cela de Flordelis. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap) disse que, quando foi verificada a falta disciplinar, ela foi levada para o isolamento. Mas, por recomendação médica, a punição foi suspensa. Um processo foi aberto para investigar o caso.

A pastora e ex-deputada disse que usou o aparelho uma única vez para conversar com o namorado. Eles se conhecem, pelo menos, desde agosto de 2018, quando Allan postou uma foto com a então deputada Flordelis e o pastor Anderson do Carmo.

“Manhã e noite de sexta-feira abençoadas com os pastores Anderson do Carmo e Flordelis”, escreveu Allan na legenda.Depois do assassinato de Anderson, em 2019, ele continuou publicando fotos com Flordelis, de forma mais íntima. Em uma delas, eles aparecem se abraçando. Quando ela teve o mandato cassado pela Câmara de Deputados e logo depois foi presa, eles seguiram se falando.