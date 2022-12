Com o pai a caminho do Planalto, Lulinha volta a movimentar empresa alvo da Lava Jato

Redação AM POST

Luís Cláudio Lula da Silva, conhecido como “Lulinha”, filho do presidente eleito, Lula (PT), que é dono da LFT Marketing Esportivo, alvo da Operação Lava Jato, voltou a movimentar a empresa. A informação é da coluna Radar, da Revista Veja.

Com o pai a caminho do Planalto, “Lulinha” mudou a LFT de endereço em São Bernardo do Campo (SP) e mexeu no ramo de atividade da empresa de marketing esportivo. O filho do petista dá sinais de que pode voltar a garimpar negócios no ramo de eventos.

Investigadores da Operação Zelotes descobriram que Lulinha recebeu quase R$ 10 milhões por meio da LFT. Até a descoberta, em 2016, sabia que Lulinha havia embolsado R$ 2,5 milhões da Marcondes & Mautoni, consultoria acusada de comprar medidas provisórias.

O caso foi investigado pelo Ministério Públicp Federal MPF e pela Polícia Federal — o filho de Lula teve o escritório vasculhado numa operação –, mas não chegou a tirar o sono do filho do presidente.