34 ônibus ‘Amarelinhos’ são notificados durante fiscalização em Manaus

Redação AM POST

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizou operação voltada ao transporte Alternativo na manhã desta quarta-feira, 22/12, na avenida Autaz Mirim, zona leste de Manaus. A operação, que teve apoio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTRan), abordou 86 micro-ônibus que geraram 34 notificações, além de quatro remoções de micro-ônibus e oito motocicletas foram conduzidas ao parqueamento e serão liberadas após pagamento de todas as pendências.

O vice-presidente de trânsito do IMMU, Edson Leda, destacou a importância da operação. “A operação está focada na fiscalização dos Alternativos, especialmente na documentação de veículo e documentação do condutor. Por determinação do prefeito de Manaus, David Almeida, temos aumentado a fiscalização para garantir a segurança no que diz respeito ao tráfego destes veículos. Temos percebido aumento de ocorrências com este tipo de transporte e queremos minimizar os impactos na sociedade e trazer mais segurança à população”, frisou.

A prefeitura disponibiliza aos usuários a Central de Atendimento ao Cidadão, para quem deseja realizar reclamações ou tirar dúvidas, o número 118, 98802-3584 e 3632-2784. O atendimento ocorre nos dias úteis, das 8h às 14h.