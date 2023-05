5º Circuito de Corrida Samel reuniu cerca de 1.500 atletas no último domingo em Manaus

Redação AM POST

Reunindo cerca de 1.500 participantes entre atletas profissionais e amantes do esporte, a Samel, em parceria com a XPress Consultoria Empresarial, empresa produtora de eventos esportivos da capital amazonense, realizou no último domingo, 07 de maio, a quinta edição do Circuito de Corrida Samel, que teve o Manaus Plaza Shopping como ponto de concentração, largada e chegada. Neste ano a corrida teve um circuito composto por 5 e 10 km de distância, e reuniu, além dos pelotões de elite e geral, deficientes visuais e cadeirantes.

O objetivo do evento foi de chamar a atenção para a importância do cuidado com a saúde através de visitas regulares ao médico, realização anual de exames preventivos, adoção de uma alimentação saudável e, principalmente, da prática de atividades físicas como a corrida de rua, que entre os inúmeros benefícios, protege contra diversas doenças, como as cardiovasculares e alguns tipos de câncer, melhora a qualidade do sono, reduz os riscos de desenvolvimento de diabetes, infarto e AVC, combate a ansiedade e depressão, fortalece os músculos e ossos, além de elevar o condicionamento físico e a disposição.

Além da presença do presidente do Grupo Samel, Luis Alberto Nicolau, o evento contou com a ilustre participação do prefeito de Manaus, David Almeida, que cumpriu o percurso.

Premiação

O 5º Circuito de Corrida Samel premiou os três primeiros colocados que cumpriram o percurso de 10 km em menor tempo, sendo eles: Eudes Jesus Piamo Yanfante, Juarez Rosa Silva e Dionísio Cosmo Cardoso, da categoria masculina; e Francine dos Santos Moira, Roselvys Del Valle Moreno Rojas e Juliana Gusmão Rodrigues, da categoria feminina, que receberam R$ 500,00, R$ 300,00 e R$ 200,00, respectivamente.

Os primeiros colocados do percurso de 5 km ganharam troféus de participação, sendo eles: Francisco Irinaldo Alves de Sousa, Giulleno Christie Guimarães de Lima e Orlenildo Tavares Guerreiro, da categoria masculina; e Bianca Guedes Moura, Mary Lemos e Suzy Silveira da Silva, da categoria feminina.

Todos os atletas inscritos que terminaram as provas nos tempos máximos previstos receberam uma medalha de participação. Confira os resultados gerais em: https://resultscui.active.com/events/5%C2%BACircuitoSameldeCorrida

Sobre a Samel

Com mais 40 anos de atuação no Amazonas e aliando tradição e modernidade a serviço do bem-estar, o Grupo Samel, formado por hospitais e operadora de plano de saúde, é referência em assistência médico-hospitalar na cidade de Manaus e possui estruturas próprias com avançada tecnologia compostas por três hospitais – Hospital Matriz, Hospital Oscar Nicolau e Hospital Samel Boulevard, além de uma quarta unidade que está em construção situada no bairro Aleixo; quatro centros médicos – Getúlio Vargas, São José, Manaus Plaza e Via Norte, localizados em diversas zonas da cidade para atendimentos ambulatoriais e exames; e conta com mais de 120 mil clientes.

Sempre incentivadora do esporte e da adoção de um estilo de vida mais saudável, a Samel tem realizado, nos últimos anos, eventos esportivos como o Circuito de Corrida e o Passeio Ciclístico Pedalação, e após uma pausa de três anos devido à pandemia de Covid-19, retomou, com a quinta edição do Circuito de Corrida, à realização presencial dos eventos esportivos.