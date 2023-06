65º Festival Folclórico do Amazonas consolida-se como o maior dos últimos 10 anos

Com entrada gratuita, mais de cem mil pessoas prestigiaram os 95 grupos folclóricos que passaram pelo Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), na bola da Suframa, zona Sul, durante a apresentação dos grupos das categorias Mostra Folclórica, Bronze e Prata do 65º Festival Folclórico do Amazonas. O evento é organizado pela Prefeitura de Manaus, em parceria com o governo do Amazonas.

De acordo com os registros da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), desde a apresentação da “Dança do Candomblé Afro”, em 2013, que não se via um público maciço presente no CCPA. Os registros apontam que antigamente era comum ver o público presente nas duas arquibancadas, que têm capacidade para 17 mil pessoas, cada.

De acordo com o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, o interesse das famílias em prestigiar o festival é fruto do trabalho de resgate cultural que a gestão David Almeida vem empregando para fortalecer o segmento e, também, para movimentar a economia criativa.

“Nosso trabalho começou dentro das comunidades, durante os ensaios, quando visitamos os grupos e assumimos o compromisso de fortalecer o setor folclórico na cidade de Manaus. E o que vemos, desde o dia 11 de junho, além da megaestrutura e programação especial, é a presença maciça das famílias. Na sexta-feira, penúltima noite, tivemos um recorde de público: 26.450 pessoas circularam no evento”, disse.

Osvaldo destaca, ainda, que um dos objetivos traçados dentro do planejamento estratégicos da Manauscult, foi fomentar negócios e gerar postos de trabalho e renda, não apenas nos dias de evento.

“A determinação do prefeito David Almeida é movimentar toda a cadeia produtiva da cidade de Manaus. O folclore movimenta toda a comunidade, desde as escolas, as áreas onde acontecem os ensaios, as famílias, as costureiras, os coreógrafos, cenógrafos, bordadeiras, maquiadores, cabeleireiros, metalúrgicos, armarinhos, comerciantes em geral. O aquecimento econômico começa na periferia. E só aqui, na bola da Suframa, demos uma injeção de mais de R$ 3,6 milhões na economia local”, explica Osvaldo Cardoso.

A última noite, comandada pela Prefeitura de Manaus, ocorre neste domingo, 25/6, a partir das 19h, com a participação do cantor George Japa durante o encerramento do festival. A entrada é gratuita e o local conta com espaço gastronômico, além de artesanato e um parque de diversões de porte pequeno.

Redação AM POST