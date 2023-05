Abertas inscrições para empreendedores participarem da Feira da FAS

Redação AM POST

Empreendedores que preparam seus produtos de forma artesanal podem se inscrever no edital para escolha de expositores da próxima edição da feira da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), conhecida como Feira da FAS, que reúne mais de mil visitantes todos os meses. As inscrições podem ser realizadas por meio do site da organização até o dia 10 de maio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A organização do evento seleciona mais de 70 expositores, que podem vender produtos como artesanatos, manuais, plantas, gastronômicos, óleos essenciais, colecionáveis, acessórios para cabelo e de beleza, artigos de brechó, entre outros.

Os expositores de produtos gastronômicos devem ser inscrever neste link. Já os de artigos de jardinagem neste link e os de produtos variáveis no link.

A seleção dos empreendedores acontecerá até o dia 12 de maio, quando a organização da Feira da FAS enviará um e-mail informando quem foi selecionado e quais as orientações para participar do evento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os empreendedores selecionados participarão da edição especial de lançamento das comemorações do mês do meio ambiente, que ocorrerá no dia 28 de maio, das 8h às 19h. Além da venda de produtos, a Feira da FAS se destaca por proporcionar aos visitantes uma programação cultural gratuita, com atividades para crianças, atrações musicais, debates sobre assuntos sociais e ainda é pet friendly, permitindo a presença de animais de estimação. Para saber mais sobre o evento, acesse: fas-amazonia.org.