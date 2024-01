ABRABP emite nota de repúdio contra Roosevelt Pinheiro e reforça compromisso ético jornalístico

Notícia de Manaus – A Associação Brasileira de Blogs e Portais (ABRABP) emitiu, nesta sexta-feira (19), um comunicado veemente repudiando a conduta do influenciador digital Roosevelt Pinheiro, conhecido como “Repórter de Milhões”. A denúncia de suposta cobrança para realizar uma matéria sobre as vítimas do incêndio ocorrido no bairro Praça 14, em 12 de janeiro, gerou indignação na comunidade jornalística local, indo de encontro aos princípios éticos e profissionais dos blogs e portais do estado do Amazonas.

A imprensa desempenha um papel crucial ao levar informações à população e ser a voz dos que necessitam. No entanto, tentativas de explorar pessoas em situação de vulnerabilidade social são consideradas repugnantes e imorais. Em nota oficial, a ABRABP deixou claro que não compactua com métodos profissionais que violam a ética, a moralidade e a legalidade do trabalho jornalístico.

A associação, que reúne mais de 80 proprietários de blogs, sites e portais, manifestou solidariedade às famílias afetadas pelo incêndio, colocando seus veículos de comunicação à disposição para cobrir, de maneira ética e respeitosa, os desdobramentos da tragédia. A entidade esclareceu ainda que Roosevelt Pinheiro não é associado e não faz parte da diretoria da ABRABP.

A nota da associação reafirmou o compromisso com a verdade, a transparência e o respeito aos valores jornalísticos. A ABRABP destacou que continuará trabalhando para promover uma imprensa comprometida com a informação de qualidade e a defesa dos interesses da sociedade.