Abrigo de ônibus é implantado pela Prefeitura de Manaus na avenida Torquato Tapajós

Foi concluída, pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), nesta quinta-feira, 13/10, a implantação de um abrigo de ônibus na avenida Torquato Tapajós, no bairro Tarumã, zona Oeste da cidade. O local é ponto de embarque e desembarque de passageiros de 21 linhas de ônibus que atendem os bairros próximos ao local.

O abrigo é do Tipo B, com dimensões 2,4 por 6 metros e, conforme as normas técnicas seguidas pela IMMU, é adequado para o tamanho da calçada existente. Para a instalação desse modelo, a calçada precisa de uma área média de 50 metros quadrados. Em pontos com espaço menor, não é possível implantar a estrutura da cobertura no ponto.

O vice-presidente de Transporte do IMMU, Alexandre Frederico, explicou porque houve a instalação do abrigo no local.

“Foi realizada pesquisa dentro do sistema viário de Manaus para identificar os pontos de paradas em que há condições e instalar abrigos. Salientamos que, para instalar pontos de parada, é necessário que a calçada permita um afastamento do telhado para que não haja choque com o ônibus durante o embarque e desembarque de passageiros. Este detalhe foi observado e era uma demanda que chegou a nós com esta necessidade, principalmente, agora, com um verão rigoroso. Então, todas as exigências técnicas foram obedecidas e o IMMU instalou o abrigo conforme a demanda de pessoas também”.

O serviço atende o cronograma de intervenções realizadas pela IMMU em pontos de paradas de ônibus da cidade, que incluem a construção, reformas de abrigos e a instalação de placas em pontos de parada não sinalizados.