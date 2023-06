Ação de vandalismo afeta central da Oi e números de emergência da prefeitura de Manaus como 199, 153 e 188 ficam fora do ar

A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), informa que as linhas da Central 199 da Defesa Civil, 153 da Guarda Municipal, 188 do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e 0800 092 11 88 do trânsito seguem inoperantes desde a tarde da última terça-feira (6/6).

De acordo com a superintendência do CCC, a operadora Oi, responsável pelos serviços de telefonia que atendem no Centro de Cooperação, informou que o problema se deu em decorrência de ação de vandalismo em sua central e que não há previsão de normalização do sistema nas próximas horas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda no posicionamento, a Oi informa que está atuando, em conjunto com técnicos de outros Estados, para reparar o problema e, tão logo seja possível, normalizar os serviços das centrais de atendimento da Prefeitura de Manaus.

Redação AM POST*