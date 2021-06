Ação social vai emitir documentos para população indígena em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Estadual do Índio (FEI), a Associação Indígena Multietnias do Amazonas (Aimeam), em parceria com o Exército Brasileiro, Defensoria Pública da União (DPU) e Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM), irão realizar um mutirão para emissão gratuita de documentos para a população indígena e público em geral. A ação será neste sábado (26/06), das 9h às 17h, no estacionamento da FEI, na avenida Torquato Tapajós, s/nº, Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus.

Além da emissão de documentos, inscrição e atendimento para Auxílio Emergencial e Bolsa Família, também serão ofertados atendimentos relativos aos principais previdenciários, como pensão por morte, auxílio-reclusão, benefício assistencial (BPC/Loas), benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) e salário-maternidade.

O diretor-presidente da FEI, Edivaldo Munduruku, ressaltou a importância da ação e da parceria dos envolvidos. “Apesar das dificuldades que enfrentamos nas atividades presenciais, após meses de suspensão de alguns serviços suspensos por causa da pandemia, conseguimos organizar essa que será uma grande ação com esses parceiros”, afirmou.

Nos trabalhos, conforme Edivaldo, serão observados os protocolos de higiene e segurança para prevenção da Covid-19. “Pensando no bem-estar dos parentes e na prestação desses serviços que são necessários, garantindo assim esse direito da documentação básica ao cidadão e sobretudo com os cuidados sanitários, como o uso de máscaras e álcool em gel”.

A presidente da associação Aimeam, Nete Kokama, destaca os motivos e necessidades que a levaram a organizar a ação social.

“A iniciativa partiu da necessidade dos associados da Aimeam de obter estes documentos, pois muitos não tinham sequer o registro civil. Notei que a situação deles estava precária e, com os amigos que tenho, consegui articular a ação, que foi planejada desde fevereiro de 2021”, disse.

“Desde que morava em Fonte Boa, trabalho com ação social para as comunidades que precisam de assistência. Agora com a ação social aqui em Manaus, espero poder ajudar o máximo de pessoas que precisam, pois sempre tenho essa iniciativa de ajudar e junto com os parceiros vamos realizar esta ação”, finalizou Nete.