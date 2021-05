Acesso à praia da Ponta Negra é liberado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, por meio do Decreto nº 5.076, decidiu permitir o acesso à praia do Complexo Turístico da Ponta Negra nos dias úteis da semana, das 6h às 17h. A medida tem validade por 15 dias, ficando em vigor até o dia 17 deste mês. A praia segue interditada nos finais de semana, feriados e pontos facultativos.

Continua depois da Publicidade

As mudanças estão no novo decreto municipal publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta segunda-feira, 3/5, que disciplina o uso do Complexo Turístico da Ponta Negra, com medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19.

“A restrição da Ponta Negra vai seguir nos finais de semana e feriados para reduzir aglomerações, mas com permissão de acesso durante a semana. Estamos sempre pensando no bem-estar da população e, com a praia liberada nos dias úteis, vamos intensificar a fiscalização, por meio da Guarda Municipal, para assegurar a segurança de todos. Pedimos também que a população mantenha os protocolos de segurança, para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, como o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social”, afirmou o prefeito David Almeida.

Ficam permitidas as atividades dos permissionários e dos estabelecimentos localizados no parque, no período entre as 6h e as 23h para os fornecedores de refeições, gêneros alimentícios e similares; e das 6h às 19h, para os demais permissionários e estabelecimentos.

Continua depois da Publicidade

A medida, prevista no decreto, poderá ser reavaliada a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município. “Todas as decisões tomadas são avaliadas pelo Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate à Covid-19 e consideram, principalmente, os números da doença na capital amazonense. Qualquer alteração nesses números vamos reavaliar a medida”, reforçou o prefeito.