Acidente com três motociclistas na via do Aeroporto de Manaus pode ter sido causado por óleo na pista

Notícias de Manaus – Na manhã desta quinta-feira (4), três motociclistas sofreram um acidente na via que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Manaus. Um motorista que presenciou o ocorrido registrou o momento em vídeo e apontou o derramamento de óleo na pista como possível causa da queda, agravada pela forte chuva que atingiu a cidade.

De acordo com o testemunho, o óleo teria vazado de uma oficina mecânica próxima ao local, escorrendo pela pista durante as precipitações. “Quando chove assim, o óleo desce para a pista, por isso os motoqueiros caíram”, explicou o motorista na gravação, que mostra os condutores e as motos no chão.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos ou o atendimento prestado. A ausência de dados oficiais deixa dúvidas sobre a gravidade das lesões.

O acidente evidencia a importância de uma fiscalização mais rigorosa quanto ao descarte e vazamento de substâncias em vias públicas, especialmente em períodos de chuva, quando o risco de acidentes aumenta significativamente.

Motoristas e motociclistas devem redobrar a atenção ao trafegar por áreas suscetíveis a esse tipo de problema, evitando acidentes e garantindo a segurança no trânsito