Manaus

Acidente com três motociclistas na via do Aeroporto de Manaus pode ter sido causado por óleo na pista

Motorista testemunha aponta acúmulo de óleo durante chuva forte como fator para queda.

Por Marcia Jornalist

04/09/2025 às 10:36

Notícias de Manaus – Na manhã desta quinta-feira (4), três motociclistas sofreram um acidente na via que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Manaus. Um motorista que presenciou o ocorrido registrou o momento em vídeo e apontou o derramamento de óleo na pista como possível causa da queda, agravada pela forte chuva que atingiu a cidade.

De acordo com o testemunho, o óleo teria vazado de uma oficina mecânica próxima ao local, escorrendo pela pista durante as precipitações. “Quando chove assim, o óleo desce para a pista, por isso os motoqueiros caíram”, explicou o motorista na gravação, que mostra os condutores e as motos no chão.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos ou o atendimento prestado. A ausência de dados oficiais deixa dúvidas sobre a gravidade das lesões.

O acidente evidencia a importância de uma fiscalização mais rigorosa quanto ao descarte e vazamento de substâncias em vias públicas, especialmente em períodos de chuva, quando o risco de acidentes aumenta significativamente.

Motoristas e motociclistas devem redobrar a atenção ao trafegar por áreas suscetíveis a esse tipo de problema, evitando acidentes e garantindo a segurança no trânsito

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

