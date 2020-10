Acidente de moto deixa uma pessoa morta e duas feridas no Nova Cidade

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após acidente de moto na tarde deste domingo (11), na Avenida Creta, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus.

A Policia Militar informou que, duas motos, uma com três pessoas e a outra apenas com o motorista, colidiram de frente e no momento em que eles iriam passar pelo cruzamento. Nenhuma das vítimas estavam de capacete.

Com o acidente, uma pessoa morreu, uma machucou gravemente a perna e a outra não teve o quadro de saúde divulgado.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para socorrer as vítimas, e as encaminhou para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) Platão Araújo, zona leste da cidade.