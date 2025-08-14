A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Acidente de moto na Torquato Tapajós deixa mulher ferida em Manaus

Estado de saúde da vítima não foi revelado.

Por Marcia Jornalist

14/08/2025 às 08:33 - Atualizado em 14/08/2025 às 10:09

Ver resumo

Notícias de Manaus – Na manhã desta quinta-feira (14), um acidente envolvendo uma motocicleta ocorreu na Avenida Torquato Tapajós, na zona norte de Manaus, resultando em uma mulher lesionada. O incidente aconteceu em um trecho que liga o centro ao bairro, mas as circunstâncias exatas da colisão ainda não foram esclarecidas.

PUBLICIDADE

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram rapidamente acionadas e compareceram ao local para prestar assistência à vítima.

A mulher, que sofreu lesões, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada para um hospital na região, onde deverá passar por avaliação médica.

O trânsito na área ficou comprometido por algumas horas, enquanto as autoridades trabalhavam para apurar os detalhes do acidente e garantir a segurança dos envolvidos.

PUBLICIDADE

O IMMU registrou a ocorrência e está investigando as causas do acidente, que ainda não foram divulgadas.

LEIA MAIS: Homem é preso por estuprar criança de 5 anos em Manaus

Esse tipo de acidente ressalta a importância da atenção e do cuidado no trânsito, especialmente em vias movimentadas como a Torquato Tapajós.

 

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Mundo

Congressista Júlio César Triana sofre atentado em área de guerrilha na Colômbia

Parlamentar sobrevive a ataque a tiros na região de Huila e cobra segurança do governo.

há 10 minutos

Amazonas

Amazonas lidera desmatamento na região amazônica em junho de 2025, aponta instituto

Mesmo com redução no ano passado, a degradação florestal no Amazonas permanece em níveis alarmantes.

há 17 minutos

Manaus

Incêndio devasta casa no Bairro Alvorada em Manaus

Moradores perdem tudo, mas ninguém fica ferido.

há 56 minutos

Caiu na rede é post!

Ruivinha de Marte diz que quase foi barrada no Maracanã após bandeira do AM ser confundida com a dos EUA

A influenciadora amazonense assistia a partida entre Flamengo e Internacional, válida pela Libertadores.

há 57 minutos

Amazonas

Ex-prefeito de Parintins, Bi Garcia, e empresa Amazon Best são investigados por possíveis irregularidades

Ministério Público de Contas investiga possíveis irregularidades na atuação do ex-gestor e da empresa em contratos da Prefeitura de Parintins.

há 1 hora