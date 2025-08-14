Acidente de moto na Torquato Tapajós deixa mulher ferida em Manaus

Notícias de Manaus – Na manhã desta quinta-feira (14), um acidente envolvendo uma motocicleta ocorreu na Avenida Torquato Tapajós, na zona norte de Manaus, resultando em uma mulher lesionada. O incidente aconteceu em um trecho que liga o centro ao bairro, mas as circunstâncias exatas da colisão ainda não foram esclarecidas.

PUBLICIDADE

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram rapidamente acionadas e compareceram ao local para prestar assistência à vítima.

A mulher, que sofreu lesões, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada para um hospital na região, onde deverá passar por avaliação médica.

O trânsito na área ficou comprometido por algumas horas, enquanto as autoridades trabalhavam para apurar os detalhes do acidente e garantir a segurança dos envolvidos.

PUBLICIDADE

O IMMU registrou a ocorrência e está investigando as causas do acidente, que ainda não foram divulgadas.

LEIA MAIS: Homem é preso por estuprar criança de 5 anos em Manaus

Esse tipo de acidente ressalta a importância da atenção e do cuidado no trânsito, especialmente em vias movimentadas como a Torquato Tapajós.