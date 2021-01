Acidente de trânsito deixa mulher ferida em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um acidente envolvendo dois carros de motoristas de aplicativos, resultou em uma passageira ferida na manhã desta sexta-feira (22), no cruzamento das ruas Brasil e Senador Cunha Melo, Bairro São Jorge, zona oeste de Manaus.

Testemunhas relataram que o motorista do carro modelo Fiat Uno, estava fazendo a condução de uma mulher e o motorista de um carro modelo Gol, também estava levando uma passageira. Na ocasião, o condutor do Fiat atravessou a rua Senador Cunha sem respeitar a sinalização e colidiu com o outro veículo.

Com o baque, as passageiras se queixaram de dores fortes e foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vitima que estava no Fiat foi levada ao Hospital pois apresentava lesões leves no corpo e havia suspeita de fratura em um dos braços.