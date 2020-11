Acidente deixa duas pessoas feridas na Avenida das Flores em Manaus

Redação AM POST

Duas pessoas acabaram feridas durante acidente de trânsito na noite deste domingo (8), em um trecho da Avenida das Flores, bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus.

De acordo com informações da polícia, o acidente envolveu um carro e uma motocicleta. Na ocasião, o condutor do carro colidiu contra a moto fazendo com que o passageiro fosse arremessado a alguns metros na pista.

Por sorte, o motociclista sofreu apenas escoriações e apresentou sangramento pelo ouvido.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU), foram acionadas para prestar socorro as vítimas e o motorista do carro fugiu sem prestar atendimento.

Ainda não há informações sobre o que motivou o acidente e a polícia deve investigar o caso.