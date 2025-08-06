Acidente entre carretas causa lentidão no Porto do Chibatão em Manaus

Notícias de Manaus – Na tarde desta quarta-feira (6), dois caminhões que transportavam containers se envolveram em um acidente na entrada do Porto do Chibatão, zona Sul de Manaus. Um dos veículos teve o container tombado no meio da via, enquanto o outro ficou inclinado em uma das ladeiras de acesso, mas não chegou a tombar.

A situação provocou lentidão no trânsito da região, que já é conhecida pelo intenso fluxo de veículos pesados. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para controlar o tráfego e evitar novos acidentes.

A retirada do container exigiu o uso de equipamentos especiais e mobilizou equipes ao longo da tarde. Até o momento, não há informações sobre feridos ou sobre as causas do acidente.

Moradores e trabalhadores da área afirmam que casos como esse são frequentes, devido à alta circulação de carretas e à inclinação acentuada da ladeira de acesso ao porto.