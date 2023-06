Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa morta e outra ferida em Manaus

Na madrugada deste sábado (17), um trágico acidente entre um carro e uma motocicleta na avenida Beiro Rio, bairro Coroado, zona leste de Manaus, resultou na perda de uma vida e deixou outra pessoa com graves ferimentos. As vítimas, que estavam a bordo de uma motocicleta Biz de placa QZZ 5F98, colidiram frontalmente com um veículo Voyage.

A equipe da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi prontamente acionada para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, constataram que uma das vítimas já havia falecido, enquanto a outra apresentava ferimentos significativos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e, após avaliação, confirmou o óbito de uma das vítimas e encaminhou a outra, em estado grave, para o Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio, situado no bairro Coroado.

O condutor do veículo Voyage, de cor branca e placa OXM – 9J73, permaneceu no local do acidente e prestou assistência às vítimas. Ele foi conduzido, juntamente com os familiares das vítimas, para o 14º Distrito Integrado de Polícia Civil (DIP) para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo da vítima fatal.

