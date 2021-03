Acidente entre carro e rolo compressor deixa seis feridos em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Acidente de trânsito envolvendo um carro e uma máquina que fazia manutenção de asfalto (Rolo Compressor), resultou em seis feridos na madrugada desta quarta-feira (3), na Avenida das Torres, zona Norte de Manaus.

Segundo o Corpo de Bombeiros, com a colisão, quatro vítimas ficaram presas nas ferragens do carro e duas do lado de fora do veículo. Por sorte não houve feridos graves, mas entre as vítimas, haviam duas crianças.

Quatro ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro aos feridos e os encaminharam as unidades hospitalares.