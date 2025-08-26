A notícia que atravessa o Brasil!

Acidente entre dois carros e carreta causa lentidão na avenida das Torres

Circunstâncias do acidente ainda são investigadas.

Por Beatriz Silveira

26/08/2025 às 19:56

Notícias de Manaus – Um acidente envolvendo dois carros e uma carreta deixou o trânsito lento na avenida das Torres, zona Centro-Sul de Manaus, na tarde desta terça-feira (26/8).

De acordo com relatos de motoristas que passavam pelo local, a colisão provocou congestionamento nos dois sentidos da via. Ainda não há informações oficiais sobre a quantidade de veículos envolvidos além dos já mencionados, nem sobre feridos.

Vídeos compartilhados em redes sociais mostram o cenário após a colisão. Nas imagens, um carro branco aparece atravessado em uma das pistas, enquanto outro veículo está colidido na parte frontal da carreta. As imagens indicam que o acidente impactou significativamente o fluxo de veículos na região, exigindo atenção redobrada dos motoristas que precisavam transitar no local.

Até o momento, as circunstâncias que causaram a colisão ainda não foram esclarecidas pelas autoridades de trânsito ou pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Equipes de fiscalização de trânsito e guinchos foram acionadas para desobstruir a via e restabelecer o tráfego normal. Motoristas que passavam pela avenida das Torres foram orientados a reduzir a velocidade e redobrar a atenção até a liberação completa do tráfego.

A Polícia Civil e órgãos de trânsito devem investigar o caso para determinar responsabilidades e se houve alguma infração que contribuiu para o acidente.

 

