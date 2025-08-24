Acidente entre moto e carro deixa dois feridos na Bola do Coroado, em Manaus; Vídeo

Notícias de Manaus – Na noite deste domingo, 24, um acidente envolvendo um carro e uma moto ocorreu na Bola do Coroado, próximo ao INPA, na zona leste de Manaus.

O incidente gerou preocupação entre os moradores da região, mas, felizmente, os envolvidos apresentaram apenas ferimentos leves.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado rapidamente e prestou os primeiros socorros aos acidentados. Ambos os feridos foram avaliados e, segundo informações, suas condições não são graves, o que trouxe alívio à comunidade local.

A colisão chamou a atenção de quem passava pelo local, e a equipe de emergência trabalhou com agilidade para garantir a segurança dos envolvidos e restabelecer a normalidade no trânsito da área.

As autoridades de trânsito devem investigar as causas do acidente, assim como avaliar se houve alguma infração por parte dos motoristas.

É fundamental que todos os condutores respeitem as regras de trânsito para prevenir acidentes e garantir a segurança de todos.

O caso será acompanhado pelas autoridades competentes, que sempre buscam melhorar a segurança viária na cidade.