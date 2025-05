Acidente entre moto e carro deixa motociclista ferido próximo ao Sambódromo em Manaus

Notícias de Manaus – Um acidente de trânsito registrado na tarde desta quinta-feira (9) deixou um mototaxista ferido na Avenida Pedro Teixeira, uma das vias de maior fluxo na zona centro-oeste de Manaus. A colisão ocorreu em frente ao Centro de Convenções Vasco Vasquez, nas imediações do Sambódromo e da sede da Delegacia Geral do Amazonas.

Segundo relatos de testemunhas, o motorista de um carro modelo Palio Weekend, um jovem de cerca de 20 anos, errou o ponto de conversão e tentou manobrar bruscamente para corrigir a rota. No entanto, ao realizar a curva inesperada, acabou colidindo com uma motocicleta Yamaha 150 que trafegava em alta velocidade.

O impacto da batida foi violento. A moto atingiu a lateral do carro, amassando a porta do motorista e lançando o mototaxista à frente. A vítima foi arremessada com força ao solo e recebeu os primeiros socorros de populares até a chegada de uma equipe de atendimento médico.

Apesar do susto, o mototaxista estava consciente e foi encaminhado a uma unidade hospitalar com escoriações e suspeita de fraturas. O motorista do veículo permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades de trânsito.

A colisão causou lentidão na via, exigindo a atuação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) para organizar o tráfego. O caso será investigado para apurar as responsabilidades e verificar se houve imprudência ou excesso de velocidade por alguma das partes envolvidas.