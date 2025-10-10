Acidente envolvendo motociclista na Avenida das Torres gera caos no trânsito em Manaus; vídeo

Notícias de Manaus – Na manhã desta sexta-feira, 10, um acidente envolvendo um motociclista, ainda não identificado na Avenida das Torres, com acesso ao Coroado, deixou o trânsito caótico na zona leste de Manaus.

O incidente gerou um engarrafamento significativo, obrigando muitos condutores a subirem nas calçadas para conseguir prosseguir em seus caminhos e não se atrasar para seus afazeres diários.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) está no local prestando assistência ao motociclista, que foi encaminhado para avaliação médica. A polícia de trânsito também foi acionada e vai investigar as circunstâncias do acidente.

O congestionamento se estendeu por vários quilômetros, impactando a circulação em outras vias adjacentes. Motoristas são aconselhados a evitar a área e procurar rotas alternativas até que a situação seja normalizada.