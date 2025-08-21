Acidente grave deixa motociclista ferido após colisão no Distrito Industrial de Manaus

Notícias de Manaus – Um grave acidente de trânsito ocorreu no fim da tarde desta quinta-feira (21), por volta das 17h, na avenida Abiurana, localizada no bairro Distrito Industrial, zona Sul de Manaus. De acordo com informações de testemunhas, o motorista de um carro teria acessado uma via na contramão, colidindo violentamente contra um motociclista que trafegava pelo local.

O impacto foi tão forte que a vítima, um homem que não teve a identidade revelada, sofreu graves ferimentos. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o motociclista caído no chão, com uma fratura exposta e o pé dilacerado, cena que chocou as pessoas que presenciaram o acidente.

Populares que estavam próximos acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). As equipes médicas prestaram os primeiros atendimentos ainda no local e encaminharam o homem para uma unidade hospitalar. Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde da vítima.

Já em relação ao motorista envolvido no acidente, não foram divulgadas informações sobre sua identidade nem sobre eventuais medidas adotadas pelas autoridades de trânsito. A polícia deve instaurar investigação para apurar as causas da colisão e verificar se houve imprudência ou negligência por parte do condutor do automóvel.

A avenida Abiurana, onde ocorreu o acidente, é uma das mais movimentadas da região do Distrito Industrial e constantemente registra ocorrências de trânsito, muitas delas relacionadas ao excesso de velocidade e à desatenção de motoristas.

O caso segue sob investigação, e novas informações deverão ser divulgadas pelas autoridades competentes.