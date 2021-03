Acidente grave entre carretas deixa dois homens feridos na BR-174

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Acidente grave envolvendo duas carretas deixa dois motoristas feridos na manhã desta sexta-feira (5), no Km 907 da BR-174 (estrada que liga Manaus à Presidente Figueiredo).

Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

O motorista Artur Gomes Cavalcante Neto, de 52 anos, com a colisão, ficou preso entre as ferragens e precisou ser retirado do veículo. Já o outro, que não teve o nome divulgado, sofreu ferimentos pelo corpo. As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levados a unidade hospitalar.

Por sorte não houve mais feridos. A rodovia já foi liberada para o tráfego.