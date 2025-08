Acidente na Avenida Constantino Nery deixa motociclista ferido em Manaus; Veja vídeo

A situação gerou congestionamento na Avenida Constantino Nery, que é uma das principais vias da cidade. Agentes de trânsito foram acionados para controlar o fluxo e auxiliar na remoção dos veículos envolvidos. A polícia está investigando as circunstâncias do acidente para entender como ele ocorreu.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.