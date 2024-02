Acidente na avenida Efigênio Salles deixa dois motociclistas feridos na Zona Sul de Manaus

Notícias de Manaus – Na madrugada deste domingo (11), dois motociclistas, ainda não identificados, ficaram feridos em um acidente na avenida Efigênio Salles, localizada no bairro Aleixo, zona Sul de Manaus.

Segundo relatos de testemunhas, um carro teria atingido os motociclistas, resultando em um impacto que os deixou feridos. Posteriormente, o veículo envolvido no acidente colidiu contra uma mureta na calçada. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro às vítimas, que foram encaminhadas para uma unidade hospitalar.

A Polícia Militar esteve presente no local para realizar os procedimentos necessários. O motorista do veículo foi conduzido até uma delegacia para prestar depoimento sobre as circunstâncias do acidente.

Até o momento, não há informações disponíveis sobre o estado de saúde dos motociclistas envolvidos no acidente.

Redação AM POST