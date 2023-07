Acidente que matou mototaxista provoca congestionamento em avenida de Manaus

O acidente que matou um mototaxista, identificado como Alan Kardec, nesta terça-feira (11), provocou um congestionamento quilométrico na Avenida Rodrigo Otávio, em Manaus.

A fatalidade aconteceu no horário de pico da avenida e deixou o trânsito travado desde a Bola da Suframa até o trecho onde ocorreu o acidente, no sentido centro-bairro, logo após a Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Testemunhas afirmaram que o motociclista estava trafegando na via com um passageiro quando colidiu na lateral de um Onix preto após os veículos frearem bruscamente.

A vítima caiu no chão e foi atingida em cheio por um ônibus da linha 002. O homem, que morreu na hora, ficou com a cabeça presa nas rodas do ônibus.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer o passageiro até o hospital mais próximo.

