Adolescente de 17 anos morre após cair dando ‘grau’ com motocicleta em Manaus

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado rapidamente para socorrer as vítimas. O jovem que faleceu chegou a ser atendido em estado grave no Hospital, mas não resistiu.

Segundo testemunhas, os adolescentes estavam empinando as motos — prática conhecida como “dar um grau” — quando colidiram violentamente em determinado trecho da via, sendo arremessados ao chão.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.