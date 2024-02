Adolescente desaparece após sair de casa para ir à escola em Manaus

Segundo relatos da mãe da adolescente, a feirante Jéssica Albuquerque, de 32 anos, a jovem não retornou para casa no horário de costume e, por conta disso, foi feito um Boletim de Ocorrência (BO) sobre seu desaparecimento no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.