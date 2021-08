Adolescente que morreu em acidente na Avenida Rodrigo Otávio deixa filho de 3 meses

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Maria Eduarda Caldas, de 17 anos, morreu juntamente com sua madrasta Suzy Pedrosa Caldas, de 37 anos, em um grave acidente nesta sexta-feira (27), na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, zona Sul de Manaus. A adolescente deixa um bebê de 3 meses.

Inicialmente, houve suspeita de que a criança também estivesse no carro mas foi constato que não. As vítimas estariam a caminho de casa, localizada na Rua 40, no mesmo bairro.

As duas estavam paradas no semáforo dentro de um modelo Honda Fit de placa JXY-7044, atrás de um carreta quando o caminhão de uma empresa de engenharia, que fazia transporte de uma carga de areia, não conseguiu frear e bateu na traseira do veículo delas. Com o impacto, o carro foi esmagado entre os dois veículos pesados.

As vítimas morreram na hora e os corpos foram retirados das ferragens e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).