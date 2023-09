Adolescente recupera iPhone roubado durante festival ‘#SouManaus 2023’: “Puxaram meu celular”

Manaus/AM – No começo da tarde desta segunda-feira, 11/9, a aluna Ana Beatriz Arcanjo, de 17 anos, compareceu, acompanhada do irmão mais velho, ao prédio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), para recuperar o iPhone 11 Pro, encontrado pelas equipes que trabalharam na segurança do festival “#SouManaus Passo a Paço 2023”, organizado pela Prefeitura de Manaus, de 5 a 7/9, no centro histórico, zona Sul da cidade.

Segundo Ana Beatriz, o telefone foi arrancado de sua mão no segundo dia do evento, enquanto ela falava ao telefone com uma amiga. “Fui ao #SouManaus para assistir à apresentação da Marina Sena, mas permaneci no local até o final, para curtir o show do Kevin O Chris. Fiquei desesperada quando puxaram meu celular. Chorei muito, achei que nunca mais fosse ter o aparelho de volta. Fiquei muito feliz quando me ligaram da Semseg para informar que estavam com o objeto”, disse.

O subsecretário da Semseg, Alberto Neto, devolveu o objeto à jovem por volta do meio-dia desta segunda-feira. Nesse momento, ele enfatizou que os cinco dispositivos foram recuperados por funcionários de uma empresa de segurança contratada para o evento. Os dispositivos estavam com uma mulher, cuja identidade não foi divulgada, mas que foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos por suspeita de envolvimento em uma quadrilha especializada em roubar celulares em grandes eventos.

Além do iPhone 11 Pro, foram confiscados com a infratora um celular Motorola Moto G32, um smartphone Android modelo Poco e dois dispositivos Samsung. Os cinco aparelhos foram entregues ao secretário da Semseg, Sérgio Fontes, na madrugada de quinta-feira, 7/9. No dia seguinte, os proprietários dos dispositivos foram identificados e informados de que poderiam recuperar os celulares durante o horário de expediente da secretaria, das 8h às 17h, a partir de hoje, 11/9.

“A segurança foi tratada como prioridade pelo prefeito David Almeida no planejamento do festival, que, neste ano, reuniu cerca de 420 mil pessoas, em três dias, de forma rotativa. Todo o efetivo da Semseg, praticamente, foi escalado para trabalhar. Além de 182 guardas municipais, tivemos 25 servidores administrativos da Semseg nas equipes de apoio. Ainda no escopo da segurança, tivemos o reforço das polícias Civil e Militar do Estado, bem como de empresas privadas, contratadas para o evento”, declarou Fontes.

Considerado o maior festival de artes integradas da região Norte, o “#SouManaus Passo a Paço 2023” foi realizado em um complexo de mais de 44 mil metros quadrados, com 10 áreas de ocupação, sendo sete palcos.

