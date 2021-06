Adolescente sai para se banhar e morre afogada no bairro Mauazinho

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Uma adolescente, identificada como Danielle, de 12 anos, morreu afogada ao sair para passear em um dos pontos de enchente na tarde de domingo (13), na Vila da Felicidade, no bairro Mauazinho, zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, a menor saiu com alguns colegas para um local onde costumavam tomar banho, no entanto, Danielle não sabia nadar. Na ocasião, a vítima subiu em um tronco e acabou virando dentro da água, momento em que afundou e não retornou mais.

Buscas no local ainda foram feitas, no entanto, o corpo só foi encontrado na manhã de hoje (14), após boiar. Uma equipe da polícia e da Marinha está no local fazendo a remoção do corpo.