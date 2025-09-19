A notícia que atravessa o Brasil!

Adolescentes de colégio particular são flagrados dirigindo e deixando carro no estacionamento de academia antes de ir para aula em Manaus

Segundo relatos, os jovens chegam de carro à academia, estacionam e seguem a pé até a escola.

Por Natan AMPOST

19/09/2025 às 16:23

Notícias de Manaus – Alunos adolescentes de um colégio particular foram flagrados dirigindo veículos e deixando-os no estacionamento de uma academia localizada no bairro Ponta Negra, zona Oeste da capital. A denúncia foi enviada ao Portal AM POST e aponta que a prática não seria isolada, mas recorrente entre diferentes estudantes.

Segundo relatos, os jovens chegam de carro à academia, estacionam e seguem a pé até a escola, em uma tentativa de disfarçar o uso irregular dos veículos. A situação preocupa já que adolescentes ao volante representam risco para a segurança no trânsito.

Leia também: Deputados do AM que votaram a favor da PEC da Blindagem recebem enxurrada de críticas nas redes sociais

O que diz a lei

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), adolescentes não podem dirigir carros ou motocicletas antes dos 18 anos, idade mínima exigida para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A exceção é para ciclomotores de até 50 cilindradas (categoria ACC), cuja permissão pode ser solicitada a partir dos 16 anos.

Conduzir veículo sem habilitação é considerado infração gravíssima e, em alguns casos, até crime de trânsito, previsto no artigo 309 do CTB. Isso pode gerar multa, apreensão do veículo e responsabilização dos pais ou responsáveis.

Moradores da Ponta Negra relatam que a situação já virou rotina no bairro e pedem uma atuação mais firme dos órgãos de fiscalização para coibir a prática. “É perigoso para eles e para quem está passando. O trânsito já é complicado e, com adolescentes inexperientes dirigindo, o risco aumenta ainda mais”, disse uma moradora que preferiu não se identificar.

