A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Adolescentes são flagrados dirigindo e deixando carro no estacionamento de academia antes de ir para aula em Manaus

Segundo relatos, os jovens chegam de carro à academia, estacionam e seguem a pé até a escola.

Por Natan AMPOST

19/09/2025 às 16:23 - Atualizado em 19/09/2025 às 18:00

Ver resumo

Notícias de Manaus – Adolescentes que estudam em um colégio particular foram flagrados dirigindo veículo e deixando-o no estacionamento de uma academia localizada no bairro Ponta Negra, zona Oeste da capital. A denúncia foi enviada ao Portal AM POST e aponta que a prática não seria isolada, mas recorrente entre diferentes estudantes.

PUBLICIDADE

Segundo relatos, os jovens chegam de carro à academia, estacionam e seguem a pé até a escola, em uma tentativa de disfarçar o uso irregular dos veículos. A situação preocupa já que adolescentes ao volante representam risco para a segurança no trânsito.

Leia também: Deputados do AM que votaram a favor da PEC da Blindagem recebem enxurrada de críticas nas redes sociais

PUBLICIDADE

O que diz a lei

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), adolescentes não podem dirigir carros ou motocicletas antes dos 18 anos, idade mínima exigida para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A exceção é para ciclomotores de até 50 cilindradas (categoria ACC), cuja permissão pode ser solicitada a partir dos 16 anos.

Conduzir veículo sem habilitação é considerado infração gravíssima e, em alguns casos, até crime de trânsito, previsto no artigo 309 do CTB. Isso pode gerar multa, apreensão do veículo e responsabilização dos pais ou responsáveis.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Manaus

Erika Hilton anuncia manifestação contra PL da Anistia e PEC da Blindagem neste domingo em Manaus

Outras cidades brasileiras também receberão manifestações no mesmo dia.

há 3 minutos

Amazonas

Ex-prefeito Simão Peixoto é multado por irregularidades na gestão de Borba

O TCE julgou procedente a representação, aplicando a multa ao ex-gestor e determinando prazo de 30 dias para pagamento.

há 31 minutos

Brasil

Veja vídeo: Vigilante é preso em flagrante por tentar estuprar mulher em hospital

Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que o funcionário caminha pelo corredor da unidade.

há 33 minutos

Brasil

Receita mira fraudes em combustíveis e retém cargas de R$ 240 milhões

Operação Cadeia de Carbono apura uso de empresas de fachada e contratos complexos.

há 1 hora

Polícia

Homem é esfaqueado durante suposto ataque de ciúmes do namorado em Manaus

Vítima foi socorrida ao Hospital 28 de Agosto.

há 1 hora