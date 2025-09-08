A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

ADS divulga programação das Feiras de Produtos Regionais com 4 edições especiais nesta semana em Manaus

Programação deve chegar a mais de 10 edições somente esta semana.

Por Jonas Souza

08/09/2025 às 16:32

Notícias de Manaus – A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) divulgou a programação das Feiras de Produtos Regionais desta semana, que contará com 10 edições habituais de terça a domingo (09 a 14/09) e quatro edições especiais, realizadas de quarta a sexta-feira (10 a 12/09), em parceria com órgãos governamentais.

Leia mais: Amazonas registra 1.254 casos de vírus respiratórios em 2025, queda de 21% em relação a 2024

Segundo Loiana Brito, chefe do Departamento de Negócios Agropecuários e Pesqueiros (Dnap) da ADS, a primeira edição especial ocorre na quarta-feira, no Parque Rio Negro, bairro São Raimundo, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, das 16h às 20h. Na quinta-feira, haverá feira no Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), bairro Parque Dez de Novembro, das 7h às 11h.

Na sexta-feira, serão realizadas duas edições especiais: uma na sede do Sistema Sepror (Sepror, Adaf, ADS e Idam), bairro Japiim, das 8h às 12h, e outra na sede da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), bairro Centro, das 9h às 15h.

Loiana Brito reforçou que as edições habituais seguem normalmente, garantindo aos consumidores a oportunidade de adquirir produtos da agricultura familiar e da economia solidária com conforto e segurança.

Edições Especiais

  • Quarta-feira (10/09) – Parque Rio Negro, Rua Beira Mar, nº 121, bairro São Raimundo, das 16h às 20h

  • Quinta-feira (11/09) – Ipaam, Avenida Mário Ypiranga, bairro Parque Dez de Novembro, das 7h às 11h

  • Sexta-feira (12/09) – UGPE, Rua Jonathas Pedrosa, bairro Centro, das 9h às 15h

  • Sexta-feira (12/09) – Estacionamento do Sistema Sepror, Avenida Carlos Drummond de Andrade, nº 1.460, bairro Japiim, das 8h às 12h

Programação habitual da semana

  • Terça-feira (09/09) – Shopping Sumaúma, bairro Cidade Nova, 14h às 19h; Manaus Plaza Shopping, bairro Chapada, 14h às 19h

  • Quarta-feira (10/09) – Shopping Ponta Negra, bairro Ponta Negra, 14h às 19h

  • Quinta-feira (11/09) – Praça de Alimentação do Dom Pedro, 14h às 19h; Manaus Plaza Shopping, bairro Chapada, 14h às 19h

  • Sábado (13/09) – Centro Cultural dos Povos da Amazônia, bairro Crespo, 5h às 11h; Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, bairro Cidade Nova, 5h às 11h; Quilômetro 29, rodovia AM-010, 7h às 15h

  • Domingo (14/09) – Complexo Turístico da Ponta Negra, bairro Ponta Negra, 6h às 11h; Quilômetro 29, rodovia AM-010, 7h às 12h

As feiras oferecem produtos da agricultura familiar, como frutas, hortaliças, pescado e itens da economia solidária, reforçando o compromisso da ADS com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento do comércio local.

As feiras oferecem produtos da agricultura familiar, como frutas, hortaliças, pescado e itens da economia solidária, reforçando o compromisso da ADS com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento do comércio local.

