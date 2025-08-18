A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

ADS divulga programação das Feiras de Produtos Regionais em Manaus e zona rural

As edições serão realizadas entre os dias 19 e 24 de agosto, em diferentes pontos estratégicos.

Por Jonas Souza

18/08/2025 às 15:59

Ver resumo

Notícias de Manaus – A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) divulgou a agenda das Feiras de Produtos Regionais que acontecem nesta semana em Manaus e na zona rural da capital. As edições serão realizadas entre os dias 19 e 24 de agosto, em diferentes pontos estratégicos, oferecendo alimentos frescos e de origem segura, diretamente da agricultura familiar.

PUBLICIDADE

Leia mais: MP-AM recomenda anulação de concurso público em Urucurituba após série de irregularidades

De acordo com a chefe do Departamento de Negócios Agropecuários e Pesqueiro (Dnap) da ADS, Loiana Brito, a iniciativa fortalece a renda dos produtores rurais e garante acesso a produtos de qualidade para a população.

PUBLICIDADE

“Nas Feiras de Produtos Regionais, além de oferecer mercadorias de origem segura, a ADS também fortalece a agricultura familiar, gerando renda a esses produtores. Então a iniciativa é muito importante tanto para os trabalhadores rurais, quanto para os nossos consumidores”, destacou.

Programação

Terça-feira (19/08)

  • Sumaúma Park Shopping – avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova – das 14h às 19h

  • Manaus Plaza Shopping – avenida Djalma Batista, bairro Chapada – das 14h às 19h

Quarta-feira (20/08)

  • Shopping Ponta Negra – avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra – das 14h às 19h

Quinta-feira (21/08)

PUBLICIDADE

  • Praça de Alimentação do Dom Pedro – rua José Bonifácio – das 14h às 19h

  • Manaus Plaza Shopping – avenida Djalma Batista, bairro Chapada – das 14h às 19h

Sábado (23/08)

  • Centro Cultural dos Povos da Amazônia – antiga Bola da Suframa, bairro Crespo – das 5h às 11h

  • Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola – rua Gandú, bairro Cidade Nova – das 5h às 11h

  • Quilômetro 29, Rodovia AM-010, sentido Rio Preto da Eva – das 7h às 15h

Domingo (24/08)

  • Complexo Turístico da Ponta Negra (estacionamento), bairro Ponta Negra – das 6h às 11h

  • Quilômetro 29, Rodovia AM-010, sentido Rio Preto da Eva – das 7h às 12h

A ADS reforça que as feiras oferecem não apenas produtos regionais frescos e diversificados, mas também um espaço de convivência, conforto e segurança para os consumidores.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Amazonas

TCE-AM determina que ex-gestor da EMTU de Presidente Figueiredo devolva R$ 145,6 mil

A decisão, de caráter unânime, foi tomada na manhã desta segunda-feira (18), durante a 24ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno.

há 13 segundos

Brasil

Hytalo Santos e marido são transferidos para CDP de Pinheiros após prisão; assista

Casal de influenciadores é investigado por exploração de menores e tráfico humano.

há 1 minuto

Manaus

Motociclista fica ferido após colisão com caminhão na zona norte de Manaus

Acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (18), no Conjunto Viver Melhor.

há 23 minutos

Amazonas

Wilson Lima anuncia 201,6 mil cirurgias realizadas em 2025 e redução histórica nas filas de espera no Amazonas

A meta até dezembro é chegar a 331,5 mil cirurgias.

há 39 minutos

Manaus

Alfredo Nascimento convoca eleitores da direita para ato em defesa da Anistia no dia 7 de setembro em Manaus

A manifestação faz parte de uma mobilização nacional que busca defender a pauta da Anistia.

há 48 minutos