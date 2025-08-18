ADS divulga programação das Feiras de Produtos Regionais em Manaus e zona rural

Notícias de Manaus – A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) divulgou a agenda das Feiras de Produtos Regionais que acontecem nesta semana em Manaus e na zona rural da capital. As edições serão realizadas entre os dias 19 e 24 de agosto, em diferentes pontos estratégicos, oferecendo alimentos frescos e de origem segura, diretamente da agricultura familiar.

De acordo com a chefe do Departamento de Negócios Agropecuários e Pesqueiro (Dnap) da ADS, Loiana Brito, a iniciativa fortalece a renda dos produtores rurais e garante acesso a produtos de qualidade para a população.

“Nas Feiras de Produtos Regionais, além de oferecer mercadorias de origem segura, a ADS também fortalece a agricultura familiar, gerando renda a esses produtores. Então a iniciativa é muito importante tanto para os trabalhadores rurais, quanto para os nossos consumidores”, destacou.

Programação

Terça-feira (19/08)

Sumaúma Park Shopping – avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova – das 14h às 19h

Manaus Plaza Shopping – avenida Djalma Batista, bairro Chapada – das 14h às 19h

Quarta-feira (20/08)

Shopping Ponta Negra – avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra – das 14h às 19h

Quinta-feira (21/08)

Praça de Alimentação do Dom Pedro – rua José Bonifácio – das 14h às 19h

Manaus Plaza Shopping – avenida Djalma Batista, bairro Chapada – das 14h às 19h

Sábado (23/08)

Centro Cultural dos Povos da Amazônia – antiga Bola da Suframa, bairro Crespo – das 5h às 11h

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola – rua Gandú, bairro Cidade Nova – das 5h às 11h

Quilômetro 29, Rodovia AM-010, sentido Rio Preto da Eva – das 7h às 15h

Domingo (24/08)

Complexo Turístico da Ponta Negra (estacionamento), bairro Ponta Negra – das 6h às 11h

Quilômetro 29, Rodovia AM-010, sentido Rio Preto da Eva – das 7h às 12h

A ADS reforça que as feiras oferecem não apenas produtos regionais frescos e diversificados, mas também um espaço de convivência, conforto e segurança para os consumidores.