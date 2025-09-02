ADS divulga programação especial das Feiras de Produtos Regionais em Manaus

Notícias de Manaus – A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) divulgou a programação das Feiras de Produtos Regionais para a primeira semana de setembro em Manaus. De terça-feira (02/09) a domingo (07/09), serão realizadas 15 edições, incluindo cinco especiais em pontos estratégicos da cidade.

Segundo Loiana Brito, chefe do Departamento de Negócios Agropecuários e Pesqueiros (Dnap) da ADS, as feiras reúnem expositores com hortifrútis, hortaliças, laticínios, produtos da economia criativa e café regional. Ela ressaltou que os eventos promovem a venda direta dos produtores aos consumidores, garantindo renda aos agricultores e conforto e segurança aos visitantes.

Edições Especiais

Terça-feira (02/09): Sede da Seduc – Rua Waldemiro Lustoza, 250, Japiim II, zona sul, das 08h às 16h.

Quarta-feira (03/09): Studio 5 Shopping e Convenções – Av. Rodrigo Otávio, 3.555, Distrito Industrial I, zona sul, das 14h às 19h.

Quinta-feira (04/09): Sede da Sead – Av. Constelação, 30, Conjunto Morada do Sol, Aleixo, zona centro-sul, das 08h às 13h.

Sábado (06/09): Ramal Frederico Veiga, km 2, BR-174, zona rural, das 07h às 14h.

Domingo (07/09): Ramal do 14, Estrada do Puraquequara, zona leste, das 07h às 14h.

Programação das Feiras Regulares

Terça-feira (02/09):

Shopping Sumaúma – Av. Noel Nutels, Cidade Nova, 14h às 19h

Manaus Plaza Shopping – Av. Djalma Batista, Chapada, 14h às 19h

Quarta-feira (03/09):

Shopping Ponta Negra – Av. Coronel Teixeira, Ponta Negra, 14h às 19h

Quinta-feira (04/09):

Praça de Alimentação do Dom Pedro – Rua José Bonifácio, 14h às 19h

Manaus Plaza Shopping – Av. Djalma Batista, Chapada, 14h às 19h

Sábado (06/09):

Centro Cultural dos Povos da Amazônia, antiga Bola da Suframa, Crespo, 05h às 11h

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, Rua Gandú, Cidade Nova, 05h às 11h

Quilômetro 29, Rodovia AM-010, sentido Rio Preto da Eva, 07h às 15h

Domingo (07/09):

Complexo Turístico da Ponta Negra, estacionamento, 06h às 11h

Quilômetro 29, Rodovia AM-010, sentido Rio Preto da Eva, 07h às 12h

As feiras oferecem produtos frescos e regionais, incentivando o consumo local e fortalecendo a economia sustentável da região.

