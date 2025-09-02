A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

ADS divulga programação especial das Feiras de Produtos Regionais em Manaus

Cinco edições especiais acontecem entre terça e domingo, com 15 feiras ao longo da semana.

Por Fernanda Pereira

02/09/2025 às 11:28

Ver resumo

Foto: divulgação

Notícias de Manaus – A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) divulgou a programação das Feiras de Produtos Regionais para a primeira semana de setembro em Manaus. De terça-feira (02/09) a domingo (07/09), serão realizadas 15 edições, incluindo cinco especiais em pontos estratégicos da cidade.

Segundo Loiana Brito, chefe do Departamento de Negócios Agropecuários e Pesqueiros (Dnap) da ADS, as feiras reúnem expositores com hortifrútis, hortaliças, laticínios, produtos da economia criativa e café regional. Ela ressaltou que os eventos promovem a venda direta dos produtores aos consumidores, garantindo renda aos agricultores e conforto e segurança aos visitantes.

Edições Especiais

Terça-feira (02/09): Sede da Seduc – Rua Waldemiro Lustoza, 250, Japiim II, zona sul, das 08h às 16h.

Quarta-feira (03/09): Studio 5 Shopping e Convenções – Av. Rodrigo Otávio, 3.555, Distrito Industrial I, zona sul, das 14h às 19h.

PUBLICIDADE

Quinta-feira (04/09): Sede da Sead – Av. Constelação, 30, Conjunto Morada do Sol, Aleixo, zona centro-sul, das 08h às 13h.

Sábado (06/09): Ramal Frederico Veiga, km 2, BR-174, zona rural, das 07h às 14h.

Domingo (07/09): Ramal do 14, Estrada do Puraquequara, zona leste, das 07h às 14h.

Programação das Feiras Regulares

Terça-feira (02/09):

Shopping Sumaúma – Av. Noel Nutels, Cidade Nova, 14h às 19h

PUBLICIDADE

Manaus Plaza Shopping – Av. Djalma Batista, Chapada, 14h às 19h

Quarta-feira (03/09):

Shopping Ponta Negra – Av. Coronel Teixeira, Ponta Negra, 14h às 19h

Quinta-feira (04/09):

PUBLICIDADE

Praça de Alimentação do Dom Pedro – Rua José Bonifácio, 14h às 19h

Manaus Plaza Shopping – Av. Djalma Batista, Chapada, 14h às 19h

Sábado (06/09):

Centro Cultural dos Povos da Amazônia, antiga Bola da Suframa, Crespo, 05h às 11h

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, Rua Gandú, Cidade Nova, 05h às 11h

PUBLICIDADE

Quilômetro 29, Rodovia AM-010, sentido Rio Preto da Eva, 07h às 15h

Domingo (07/09):

Complexo Turístico da Ponta Negra, estacionamento, 06h às 11h

Quilômetro 29, Rodovia AM-010, sentido Rio Preto da Eva, 07h às 12h

As feiras oferecem produtos frescos e regionais, incentivando o consumo local e fortalecendo a economia sustentável da região.

Leia mais: Ônibus pega fogo na Ponte do Rio Negro e gera caos em Manaus; Assista

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Política

Maria do Carmo usa Garrincha pra ironizar Omar Aziz e afirma: “chega de velha política”

A pré-candidata utilizou essa referência para questionar se “já combinaram com o povo do Amazonas” a possível escolha do senador para o governo em 2026.

há 2 minutos

Manaus

Policial Militar passa mal e morre durante Campeonato de Futebol em Manaus

Soldado da Força Tática passou mal durante partida e não resistiu.

há 14 minutos

Amazonas

Marcelo Ramos vira ‘garoto de recado’ da velha política e ataca Maria do Carmo

Ramos atua como porta-voz de Omar Aziz, em vez de apresentar propostas para o Amazonas.

há 29 minutos

Amazonas

UEA alcança recorde de inscrições em vestibular e SIS em uma década

Número de 83.970 inscritos supera todas as edições desde 2015.

há 44 minutos

Manaus

Familiares buscam informações de três pessoas desaparecidas em diferentes pontos de Manaus

As informações podem ser repassadas pelos números (92) 3667-7713, da Deops; (92) 99962-2441, da Depca, ou pelo 181, da SSP-AM.

há 49 minutos