Aeroporto de Manaus ganha novo sistema de acesso à sala de embarque doméstico

Redação AM POST*

Foi inaugurado nesta sexta-feira (12), o novo sistema automatizado de acesso ao embarque doméstico e do novo fluxo de embarque internacional no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus.

A tecnologia permitirá ao passageiro de voos domésticos acessar a área de inspeção com a leitura do código de barras do cartão de embarque impresso ou no celular, proporcionando mais segurança, praticidade e rapidez. Além disso, o acesso aos voos internacionais passou por reestruturação com readequação do fluxo de passageiros.

“Acho uma excelente ideia e facilita para a gente, que vem de viagem longa, já chega aqui e já adianta muita coisa. Muito bom. Achei excelente”, avaliou Rodolfo Ferreira Lima, 36, técnico de áudio, que é da Bahia e veio a Manaus a trabalho. “Ajudou muito. Evita a fila, muito bom, gostei”, completou a enfermeira Mara Batista, 44.

As ações de modernização e melhorias na área de acesso aos passageiros estão previstas no contrato de concessão firmado com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e fazem parte da primeira etapa da sequência de obras que serão realizadas no terminal de Manaus nos próximos 17 meses.

“A Concessionária dos Aeroportos da Amazônia tem pilares muito importantes que estamos trabalhando aqui no nosso aeroporto, um deles é o desenvolvimento de novas rotas, onde a gente trabalha junto com o Governo do Estado, junto com a prefeitura da cidade, junto com as companhias aéreas, junto com as concessionárias para poder promover o nosso estado, promover o que a gente tem de bom e atrair mais voos e mais conectividade”, explicou a a diretora-presidente da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, integrante da rede VINCI Airports, Karen Strougo.

Aeroporto de Manaus

O Aeroporto de Manaus é um dos principais aeroportos da região Norte do país e, atualmente, integra a rede VINCI Airports, considerada principal operadora privada de aeroportos do mundo, operando mais de 65 aeroportos em 12 países na Europa, Ásia e Américas.

Além do governador do Amazonas, Wilson Lima, participaram da cerimônia a diretora-presidente da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, integrante da rede VINCI Airports, Karen Strougo; o presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Gustavo Sampaio; e o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), Osvaldo Cardoso, representando o prefeito de Manaus, David Almeida.