Aeroporto de Manaus registra 6,8 mil pousos e decolagens no último trimestre

O Aeroporto Internacional de Manaus contabilizou mais de 6,8 mil pousos e decolagens entre 1º de abril e 31 de junho de 2023. O número é 4,4% superior ao mesmo período do ano passado.

Mais de 620 mil passageiros circularam unidade portuária no segundo trimestre de 2023, o que representa um aumento de 3,7% com relação ao mesmo período de 2022. A VINCI Airports, rede que administra o terminal aeroportuário, registrou um aumento de 5,5% nos oito aeroportos que opera no Brasil.

Os voos comerciais no aeroporto de Manaus superaram em 1,6% o mesmo período de 2019, ano que antecedeu o início da pandemia do Coronavírus, de acordo com dados do relatório global de tráfego da VINCI Airports.

A Diretora-Presidente da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, Karen Strougo, considerou positivos os números do trimestre.

“Desde que iniciamos as operações no aeroporto de Manaus, uma das nossas prioridades foi contribuir para esse processo de desenvolvimento de mais voos. Hoje, conectamos a capital amazonense a 29 destinos domésticos no país, contra 21 em 2019. Esses números traduzem a mobilidade positiva da rede VINCI Airports, buscando conectar mais destinos e pessoas, gerando mais desenvolvimento nas cidades onde opera”, declarou.

Mais de 67 milhões de passageiros embarcaram nos aeroportos da rede VINCI Airports, representando crescimento de 24,1% em relação ao ano passado. Quando comparado com o mesmo período de 2019, o volume apresentou uma queda de 6,7%. Apesar desse desafio, a demanda se manteve sólida, resultando em um aumento da capacidade de assentos para atender às necessidades dos viajantes. Em maio, o tráfego – exceto na Ásia – retornou aos níveis pré-crise, refletindo uma recuperação encorajadora. Destaca-se que alguns aeroportos na Europa e nas Américas estão experimentando um crescimento notável, com números de passageiros que em alguns casos superam significativamente os registros de 2019.

O Aeroporto de Manaus, membro da rede VINCI Airports, é administrado pela Concessionária dos Aeroportos da Amazônia desde 12 de janeiro de 2022. Localizado no maior estado do Brasil, o Amazonas, é um dos principais aeroportos da Região Norte do País.

