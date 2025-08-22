Ageman cobra que Águas de Manaus intensifique diálogo com moradores do Japiim sobre obras de esgoto

Notícias de Manaus – A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) determinou que a concessionária Águas de Manaus reforce as ações de conscientização e esclarecimento junto aos moradores do bairro Japiim, zona Sul da capital, onde estão em andamento obras de implantação da rede de esgotamento sanitário.

A medida foi tomada após reunião da equipe de saneamento da Ageman com moradores da rua Ernesto Nazareth (antiga rua B3), no conjunto Japiim 2. Durante o encontro, os usuários relataram que não receberam informações adequadas sobre como proceder para aderir ao novo sistema de esgoto, tampouco sobre os custos e obrigações relacionados à conexão de seus imóveis.

Falta de comunicação da concessionária

De acordo com o diretor-presidente da Ageman, Elson Andrade, a concessionária precisa adotar uma abordagem mais clara e próxima da comunidade:

“Comunicamos à concessionária para que ela faça uma abordagem mais esclarecedora junto aos moradores sobre a implantação das novas redes de esgotamento sanitário. Identificamos que, a partir do momento em que as informações são bem repassadas, os usuários compreendem a importância do serviço”, afirmou.

Os principais questionamentos dos moradores envolveram a destinação final do esgoto coletado, o percentual da taxa de esgoto, o início da cobrança e os custos das obras necessárias para conectar as residências ao sistema. A ausência de informações gerou insegurança entre os usuários, que cobram maior transparência por parte da Águas de Manaus.

Orientações da Ageman e participação da comunidade

Durante a reunião, técnicos das diretorias Jurídica e de Concessões, Obras e Saneamento da Ageman explicaram aos moradores os aspectos legais do contrato de concessão, as metas de cobertura do serviço e as responsabilidades da empresa. Também destacaram que a adesão da população é essencial para que Manaus avance nos índices de saneamento básico.

Os especialistas lembraram que o acesso ao esgoto tratado impacta diretamente na qualidade de vida e na saúde pública, reduzindo doenças relacionadas à falta de saneamento. Segundo a Agência, a participação ativa dos moradores é fundamental para garantir o sucesso da implantação.

Debate também abordou consumo consciente da água

Além do tema central sobre o esgoto, os moradores receberam informações práticas sobre o uso consciente da água, prevenção de desperdícios, identificação de vazamentos domiciliares, substituição de hidrômetros e medidas para reduzir o consumo.

Essas orientações foram incluídas na pauta por conta de reclamações recorrentes da comunidade sobre contas de água altas e falhas no atendimento. Para a Ageman, integrar informações sobre abastecimento e esgotamento é uma forma de ampliar a compreensão da população sobre o funcionamento do sistema de saneamento.

Transparência e desafios do saneamento em Manaus

O episódio no Japiim expõe um dos maiores desafios de Manaus: conciliar obras de infraestrutura com a comunicação efetiva junto à população. Embora a implantação da rede de esgoto seja um avanço importante, a falta de clareza sobre os custos e responsabilidades acaba dificultando a adesão dos moradores.

Para especialistas em saneamento, a concessionária deve investir não apenas em obras físicas, mas também em campanhas de educação e diálogo contínuo com a comunidade. A falta de informações pode gerar resistência, aumentar conflitos e atrasar a universalização do serviço, prevista em metas contratuais de longo prazo.

Próximos passos

A Ageman informou que seguirá monitorando o trabalho da concessionária no bairro e deve ampliar reuniões semelhantes em outras áreas da cidade que recebem obras de saneamento. A expectativa é que a Águas de Manaus apresente planos mais detalhados de comunicação social, com visitas porta a porta, distribuição de material informativo e canais específicos para esclarecer dúvidas.

Enquanto isso, os moradores do Japiim aguardam mais clareza sobre quando serão conectados à nova rede, quanto pagarão pelo serviço e quais benefícios concretos terão a partir da adesão ao sistema.

O episódio reforça a necessidade de que o saneamento básico seja tratado não apenas como obra de infraestrutura, mas como política pública de inclusão, saúde e qualidade de vida.