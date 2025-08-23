Ageman notifica Águas de Manaus por serviços irregulares de recomposição asfáltica no Japiim

Notícias de Manaus – A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) emitiu, nesta sexta-feira (22/8), uma notificação à concessionária Águas de Manaus exigindo a correção dos serviços de recomposição asfáltica em diversas ruas do conjunto Japiim, na zona Sul. A medida é consequência de vistoria realizada pelas equipes técnicas do órgão, que identificaram irregularidades que afetam a mobilidade urbana, a segurança dos pedestres e a qualidade de vida dos moradores.

Segundo o diretor-presidente da Ageman, Elson Andrade, as equipes encontraram fissuras, trechos sem recomposição adequada do asfalto e afundamento do solo (recalque), problemas que comprometem a infraestrutura urbana recém-instalada durante a implantação da rede de esgotamento sanitário. “Estamos notificando a concessionária e estabelecendo prazos para que os serviços sejam refeitos. Caso não sejam sanados, adotaremos medidas administrativas, incluindo advertência e multa”, afirmou Andrade.

Entre os pontos críticos detectados pela inspeção estão as ruas Professor Waldir Garcia, B 14, C 9, B 3, B 10, B 14, Francisco de Almeida e B 1, entre outras. A Ageman destacou que a vistoria envolveu as duas etapas do conjunto Japiim e constatou que as falhas identificadas comprometem diretamente a circulação de veículos e pedestres, além de causar impacto ambiental e prejuízos à população local.

O órgão regulador também enfatizou que a ação faz parte de um acompanhamento contínuo das obras de esgotamento sanitário realizadas na capital. Na semana passada, a Ageman havia determinado que a concessionária Águas de Manaus intensificasse a comunicação com os moradores do bairro. Durante reunião com a comunidade, os usuários questionaram sobre a destinação do esgoto coletado, os valores da taxa de esgoto, o início da cobrança e os custos relacionados às obras necessárias para a conexão dos imóveis à rede.

De acordo com a agência, a fiscalização busca garantir que os serviços prestados estejam em conformidade com o contrato de concessão e respeitem os padrões de qualidade exigidos para obras de infraestrutura urbana. “Nossos engenheiros constataram várias situações que precisam ser corrigidas. A concessionária tem a obrigação de atender às normas estabelecidas, garantindo segurança e funcionalidade”, reforçou Andrade.

A Ageman disponibiliza canais de comunicação direta para que a população registre reclamações sobre a recomposição asfáltica ou outros problemas relacionados à implantação da rede de esgotamento sanitário. As denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp nos números 98842-2919 e 98410-3247, pelo e-mail [email protected]

e ainda pelo telefone 0800-092-3511. O objetivo é permitir que os moradores participem ativamente da fiscalização, contribuindo para que os serviços sejam realizados de maneira adequada e eficiente.

A concessionária Águas de Manaus ainda não se manifestou publicamente sobre a notificação. A Ageman reforçou que seguirá acompanhando de perto o cumprimento das exigências e que, caso as irregularidades persistam, adotará as medidas legais cabíveis para garantir que a infraestrutura seja entregue conforme os padrões estabelecidos, sem prejudicar o tráfego ou a segurança dos moradores.

Com essa ação, a Ageman reafirma seu compromisso com a qualidade do serviço de esgotamento sanitário e a integridade das vias públicas, mantendo a transparência e o diálogo com a população. A expectativa é que a concessionária atenda às solicitações dentro do prazo estipulado, assegurando ruas seguras e funcionalidade do sistema de esgoto no conjunto Japiim.