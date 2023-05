Agenor Tubinambá encontra namorado pela 1ª vez após um ano de relação

Redação AM POST

O Tiktoker Agenor Tupinambá, 23 anos, que ficou conhecido pela polêmica da Capivara Filó, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais que está, finalmente, com o namorado, Lucas Leite. Esse é o primeiro encontro do casal, que mantém o relacionamento a distância há um ano.

Nos stories, Agenor publicou o encontro, e também um vídeo em que mostrava a sua mão encontrando a do namorado depois dos dias de espera pela viagem de Lucas, que foi até Manaus conhecer o amado.

No vídeo, ele mostra sua espera de 10 dias pela viagem do amado, que saiu do Rio Grande do Sul para encontrá-lo em Manaus, Amazonas. “Te amo”, declarou o tutor de Filó.

Na ocasião, Lucas foi recebido por Agenor com um buquê de girassóis. Além disso, o casal aproveitou para fazer um passeio de barco com alguns amigos.

