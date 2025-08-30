A notícia que atravessa o Brasil!

Agente do Detran agride motociclista durante abordagem em Manaus; vídeo

Incidente ocorreu após motociclista reagir agressivamente à remoção do veículo no bairro Compensa.

Por Fernanda Pereira

30/08/2025 às 10:47

Foto: Reprodução

Notícias de Manaus – Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um agente do Detran-AM agredindo um motociclista durante uma abordagem no bairro Compensa, zona oeste de Manaus, na última sexta-feira (29).

Nas imagens, é possível ver a esposa do motociclista, com uma criança no colo, tentando intervir enquanto populares tentam controlar a situação. O condutor foi abordado por suspeita de estar dirigindo sob efeito de álcool. Ao ser informado sobre a remoção do veículo, o motociclista reagiu de forma agressiva, o que resultou na agressão a um dos profissionais do Detran.

A Polícia Militar, que realiza ações em parceria com o Detran, foi chamada ao local e conseguiu controlar o motorista.

Em uma nota oficial, o Detran-AM afirmou que está investigando a conduta do agente envolvido e que tomará as medidas cabíveis. O incidente gerou grande repercussão nas redes sociais, com internautas questionando a abordagem e pedindo esclarecimentos sobre o ocorrido.

Leia mais: Homem agride cachorro em estacionamento de supermercado em Manaus; vídeo

“O Detran-AM informa que o ocorrido aconteceu no último final de semana, quando o condutor da motocicleta foi identificado sob efeito de álcool e reagiu agressivamente à remoção do veículo, agredindo um dos nossos profissionais. A ação foi contida com o apoio da Polícia Militar. A conduta do agente está sendo apurada e providências estão sendo adotadas. O Detran repudia qualquer ato que comprometa a integridade física e moral dos cidadãos, reafirmando seu compromisso com a segurança e o respeito.”

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

