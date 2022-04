Agentes da Defesa Civil começam trabalhos da operação Cheia 2022 em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), abriu, oficialmente, nesta terça-feira, 5/4, a operação Cheia 2022. O início dos trabalhos aconteceu na sede da Casa Militar de Manaus, no bairro Compensa, zona Oeste da cidade, com a presença dos agentes da Defesa Civil que atuarão na construção de pontes e passarelas temporárias.

Continua depois da Publicidade

A Defesa Civil estima a instalação de mais de 10 mil metros de pontes durante o período de cheia em vários pontos da cidade e já se prepara para, na sexta-feira, 8/5, reunir no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), com todo o colegiado do Comitê de Gestão de Crises, alinhando as atividades de todas as pastas municipais envolvidas na operação.

Para o secretário-executivo da Defesa Civil, Fernando Junior, apesar de a operação ter sido lançada nesta terça-feira, o órgão se prepara o ano inteiro para esse momento. “Independentemente do alerta dado pelo CPRM (Serviço Geológico do Brasil), a equipe da Defesa Civil sempre se prepara para a pior cheia de todos os tempos. Dessa forma, nós conseguimos antecipar os sinistros e agilizar as respostas para as pessoas afetadas pelo fenômeno natural”, disse.

Atualmente, a Defesa Civil tem mais de 300 áreas catalogadas que deverão ser afetadas pela cheia, com inundações ou alagações, o que corresponde a aproximadamente 19 bairros. Estima-se que, pelo menos, 4 mil famílias serão impactadas pela enchente do rio que promete ultrapassar a marca de 29 metros.