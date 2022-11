Agentes de saúde aprovados no concurso da Semsa são nomeados em Manaus

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou nesta segunda-feira, 7/11, a nomeação dos primeiros 100 Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A nomeação é a primeira relativa ao Edital 002/2021, que ofereceu um total de 300 vagas para este cargo e segue a ordem de classificação dos aprovados, conforme o resultado final, homologado por meio do Decreto de 25 de agosto de 2022, na edição 5414 do Diário Oficial do Município (DOM).

David Almeida anunciou a nomeação dos ACSs como a boa notícia do dia e informou que outras categorias serão chamadas a seguir. “Nos próximos dias, vamos chamar administrativos, farmacêuticos, dentistas, técnicos de saúde bucal, técnicos da Vigilância Sanitária, médicos e vamos iniciar o chamamento mês a mês dos aprovados”, disse o prefeito, em vídeo divulgado em suas redes sociais.

Durante a assinatura do decreto, que ainda será publicado no DOM, o prefeito estava acompanhado da secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, do subsecretário municipal de Gestão Administrativa e Planejamento, Nagib Salém, e do chefe da Casa Civil do município, Rafael Bertazzo.

Shádia Fraxe destaca que as nomeações dos aprovados no concurso estão sendo feitas de acordo com as necessidades prioritárias e com a capacidade de admissão e incorporação dos novos profissionais aos postos de trabalho. A secretária ressalta que o concurso da Semsa ofereceu um total de 2.001 vagas de nível superior, médio, médio técnico e fundamental, divididos em três editais distintos.

De acordo com Shádia, até o momento foram convocados 90 dos 124 médicos aprovados no edital 001/2021, o primeiro a ter o processo de provas e divulgação dos resultados concluídos. Do total dos convocados, 50 tomaram posse e já estão em atividade nas unidades de assistência da rede municipal de saúde.

No edital 002/2021, por meio do qual foram aprovados os Agentes Comunitários de Saúde, foram oferecidas 1.822 vagas e a categoria, que irá atuar em regime de trabalho de 40 horas, é a primeira a ser chamada para assumir os cargos, que integram as equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF).

“Esses agentes têm papel fundamental no nível da Atenção Primária em Saúde, atuando na promoção da saúde e na prevenção de agravos, com visitas casa a casa e outras ações básicas, que impactam diretamente na saúde das famílias”, explica a secretária.

Shádia Fraxe informa que a próxima convocação vai contemplar aprovados de diversas categorias, como anunciou o prefeito, tanto da área meio quanto da área fim. “Já temos uma minuta e daremos seguimento aos trâmites necessários para assinatura e publicação o quanto antes, e assim seguiremos até a nomeação de todos os aprovados dentro do número de vagas”.